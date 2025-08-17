Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi’nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde M.O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil, Yüksel T. idaresindeki 01 AYA 735 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel