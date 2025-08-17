Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi’nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde M.O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil, Yüksel T. idaresindeki 01 AYA 735 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?

Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

motosikletten araç olmaz, trafikten men edilmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.