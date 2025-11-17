Haberler

Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosikletten 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, biri ağır durumda.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde Rüstem F'nin kullandığı 01 AAS 680 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Mehmet K, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
