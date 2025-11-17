Haberler

Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 01 AVJ 074 plakalı motosiklet ile Rüstem F.'nin kullandığı 01 AAS 680 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada iki sürücü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Mehmet K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
