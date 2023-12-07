Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mikail K. idaresindeki 01 ANV 583 plakalı motosiklet, Karacaoğlan Mahallesi'nde, Yusuf Y'nin kullandığı 34 FPF 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Aziz B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????