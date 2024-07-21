Adana'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu kavşakta ters dönen minibüs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.