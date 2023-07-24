Adana'da Otomobil Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Adana'da aynı gece 2 ayrı otomobili çalmaya çalışan şüpheliler, bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, polis baskınıyla gözaltına alındı. Şüpheliler paraya ihtiyaçları olduğunu öne sürerek hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. Tutuklanan şüphelilerin çaldıkları otomobil ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

ADANA'da aynı gece 2 ayrı otomobili çalma girişiminde bulunan Yunus E. (33) ile arkadaşı Sedat A. (34), park halindeki bir diğer otomobili düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, polis baskınıyla gözaltına alındı. İfadelerinde, paraya ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus E. ile arkadaşı Sedat A., sokakta park halindeki bir otomobili çalmak için kapısını zorladı ancak başarılı olamadı. Şüpheliler daha sonra başka bir otomobile daha girip, düz kontak yapmaya çalıştı. Aracı çalıştıramayan şüpheliler teybi çalıp, aynı sokaktaki üçüncü otomobile yöneldi. Şüpheliler bu kez Emre K.'nin park ettiği otomobili düz kontak yapıp, çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları otomobili evlerine yakın bir sokağa park ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde aracını yerinde bulamayan Emre K., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan polis, aynı gece Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Davut A.'nın sokakta park ettiği motosikleti çalan Ergün Ö.'yü (33) yakalamak için de adresine baskın yaptı. Hırsızlığa taksiyle geldiği belirlenen şüpheli Ergün Ö. gözaltına alınırken, çaldığı motosiklet de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus E., Sedat A. ile Ergün Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otomobil ile motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.