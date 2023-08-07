Adana'da Otomobil Hırsızı Tutuklandı

Adana'da bir otomobilin camını kırarak içindeki değerli eşyaları çalan hırsız, daha önce de 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüpheli tutuklandı.

ADANA'da, Rıdvan A. (34), sokakta park halindeki otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yaptı. Kimsenin olmadığı bir anda otomobilin camını kıran Rıdvan A., daha sonra tekrar aracın yanına dönüp, arka koltuktaki, içinde para ve altın bulunan poşeti çaldı. Farklı tarihlerde 12 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen Rıdvan A., tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen Saffet Furkan D. (28), otomobilini yol kenarına park edip, bölgeden ayrıldı. Aracın yanına gelen Rıdvan A., otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi keşif yaptı. Aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile 1000 lira bulunan poşeti çalıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.