Adana'da Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Göbelli Mahallesi'nde Necati K. yönetimindeki 01 ZM 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Salim K, İlyas Y. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Necati K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri

Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.