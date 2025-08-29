Adana'da Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Göbelli Mahallesi'nde Necati K. yönetimindeki 01 ZM 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Salim K, İlyas Y. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Necati K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.