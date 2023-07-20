Adana'da Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu

Adana'da bir kişi, internet üzerinden ilan verdiği otomobilini satmak istedi. Ancak dolandırıcılar, aracı satın almak isteyen kişiden 710 bin lira alarak sahte dekontla aracı devrettiler. Dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da İ.H.D. ile suç ortağı M.G., internetteki ilanı görüp 2 bin lira kapora ödedikleri A.G.'nin otomobilini, aynı sitede satılığa çıkardı. Araca talip olan B.H.'den 710 bin lirasını alan şüpheliler, sahte dekontla A.G.'nin aracı devretmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan A.G.'nin ihbarıyla operasyon düzenleyen polis, İ.H.D. ve M.G. ile onlara yardım eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte yaşayan A.G., otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. A.G. ile iletişime geçen İ.H.D., aracı satın almak istediğini söyleyip, 2 bin lira kapora gönderdi. İ.H.D., A.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen B.H., İ.H.D. ile iletişime geçti. İ.H.D., A.G.'ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyip, otomobili bir tanıdığının devralacağını belirtti. İ.H.D.'nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu. B.H., araç satış bedeli olarak 710 bin TL'yi şüpheli İ.H.D.'nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D. de A.G.'ye sahte dekont gönderip, otomobili B.H.'nin üzerine geçirmesini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.H.D. ile M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.