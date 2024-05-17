Adana'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 TS 109 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.