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Adana'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mehmet D'nin (18) kullandığı 38 TH 896 plakalı otomobil, Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak'ta dere yatağına düştü.

Kazada sürücü ve beraberindeki Baran C. (17) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine CANKUR, AKOM ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen Mehmet D, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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