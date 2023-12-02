Adana'da otomobil çarptı, çocuk yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.