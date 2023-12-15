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Adana'da otomobil çarptı: 3 kişi yaralandı

15 Aralık 2023 20:04 Güncelleme: 20:06 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.