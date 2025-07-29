Adana'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adana'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa T'nin kullandığı 01 KS 042 plakalı otomobil, Saimbeyli Caddesi'ne ara sokaktan çıkan Damla Ö. idaresindeki 01 DBK 12 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Mustafa T'nin çarpışmanın etkisiyle açılan otomobilin kapısından çıkıp yol kenarına uzanması yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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