Yaya geçidinde bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçtı

Güncelleme:
Adana'da yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

ADANA'da, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammet Miraç Çam (12), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çam, takla atıp asfalta düştü. Otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
