Adana'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu bulunmasına ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Adana'da otomobilin bagajında 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan 1'ine 22 yıl 6 ay, diğerine ise 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar otomobil sürücüsü H.B. ve aracın ait olduğu şirketin yetkilisi M.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine 8 Eylül 2025'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'ndaki polis kontrol noktasında durdurulan H.B. idaresindeki otomobilin bagajında 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Savcı, aracın M.Y'nin yetkilisi olduğu şirkete ait olduğunu, sanıkların olay günü uyuşturucunun taşınmasıyla ilgili yazışmalar yaptığını ifade ederek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklardan H.B. savunmasında, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Yüksekova'da otomobili bana M.Y. teslim etti. Kendisi bana uyuşturucunun taşınmasıyla ilgili WhatsApp üzerinden mesajlar attı. Tüm bildiklerim bunlardan ibarettir." beyanında bulundu.

M.Y. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçsuzum, uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.Y. ve 11 yıl 3 ay hapis cezası verdiği H.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.