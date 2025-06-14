Adana'da Otomobil Ayakkabı Mağazasına Daldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına çarptı. Kazada yaralanan olmamasına rağmen, otomobil ve mağazada hasar oluştu. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 01 BFG 80 plakalı otomobil önce kaldırıma çıkıp, ardından cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel