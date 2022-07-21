Otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

Adana'da, yolcu otobüsünün bagajındaki zayıflama kürü kutularında 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Diyarbakır'dan şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği otobüsün bagajındaki 4 koliyi açan ekipler, zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar buldu. Köpeğin esrarın kokusunu almasını önlemek için de uyuşturucu paketlerinin içeriği belirsiz bir tür maddeyle kaplandığı tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli konumundaki yolcu Brader S. (25) gözaltına alındı.

Zanlı Brader S, ifadesinde, kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.