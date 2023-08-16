Adana'da Otobüste Zulalanmış Halde 9 Kilo 960 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da otobüste zulalanmış halde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, muavin tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan bir otobüsü, uygulama noktasında durdurdu. Otobüste narkotik dedektör köpek 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil, otobüsün ön ve arka kapısında bulunan içecek dolaplarına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, dolapların içinde 12 paket halinde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan muavin Murat Ç., uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA