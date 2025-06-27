Adana'da Otobüste Uygunsuz Görüntü Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da özel halk otobüsünde kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü cep telefonuyla çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), cep telefonuyla G.T'nin (44) uygunsuz görüntüsünü çekti.

Bu sırada durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi.

Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine getirdiği şüpheli, burada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.