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Adana'da Otobüste 9 Kilo 960 Gram Esrar Ele Geçirildi, Muavin Tutuklandı

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Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Otobüsün muavini tutuklandı.

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, muavin tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

Ekipler, otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, ikram dolaplarındaki 12 pakette 9 kilo 960 gram esrar buldu. Bunun üzerine otobüsün muavini Murat Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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