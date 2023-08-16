Adana'da Otobüste 9 Kilo 960 Gram Esrar Ele Geçirildi, Muavin Tutuklandı
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Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Otobüsün muavini tutuklandı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, muavin tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.
Ekipler, otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, ikram dolaplarındaki 12 pakette 9 kilo 960 gram esrar buldu. Bunun üzerine otobüsün muavini Murat Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.