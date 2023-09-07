Adana'da Otobüste 20 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada narkotik köpeği 'Aşil' tarafından 20 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

ADANA'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 20 kilogram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. 'Aşil' bagaja tepki verince, yapılan detaylı aramada bir valiz içerisinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi İbrahim Halil T. (29) ile arkadaşı Mehmet Cemil K. (21) gözaltına alındı. İfadelerinde; birbirlerini tanımadıklarını ve uyuşturucudan haberlerinin olmadığını iddia eden 2 şüpheli, tutuklandı.