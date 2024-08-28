Adana'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik dronla denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı çıkışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı.

Araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol eden ekipler, şoförlerin yolculuk sürelerini belirlemek için de takograf cihazlarını inceledi.

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, daha sonra trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.

Dronla eşliğinde yapılan denetimlerde ise emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir otobüs şoförüne 691 lira para cezası uygulandı.