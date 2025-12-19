Haberler

Kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sonrası şoför gözaltına alındı.

ADANA'da yolcusu Dilek O. (51) ile karşılıklı küfürleşip, kavga eden özel halk otobüsü şoförü Kemal C. (38) gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Durakta özel halk otobüsüne binen Dilek O., araç uzun süre hareket etmeyince tepki gösterdi. Bunun üzerinde Dilek O. ile şoför Kemal C. arasında tartışma çıktı. Şoför, Dilek O.'dan otobüsten inmesini istedi. Dilek O.'nun küfretmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Dilek O. Kemal C.'ye çantasını fırlattı. Büyüyen tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü, taraflar birbirine yumruk ve tokatla vurmaya başladı. Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga, yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından darp raporu alan Dilek O., polise giderek Kemal C.'den şikayetçi oldu. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kemal C.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
