Adana'da Otobüs Valizindeki 15 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Adana Seyhan'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan incelemede, bir valizde 15 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah taşındığı belirlenen yolcu otobüsünü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.
Aracın bagajındaki incelemede, bir valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan valizin sahibi A.Y. (19), emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel