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Adana'da Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

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Adana'da bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 çalışan dumandan etkilendi.

ADANA'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. 2 çalışan dumandan etkilenirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki oto yedek parça dükkanında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 4 katlı iş yerini sararken, çalışanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tazyikli suyla yangına müdahale etti. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen 2 çalışan, dumandan etkilenerek fenalaştı. Sağlık ekibi, 2 kişiye ambulansta müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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