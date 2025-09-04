Adana'da Oto Tamirhanesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir oto tamirhanesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 24 yaşındaki B.Ü. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki tamirhaneye operasyon düzenledi.
İş yerindeki incelemede buzdolabı, çekyat ve çantalara gizlenmiş 1 kilo 580 gram esrar, 619 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ü. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Adreste yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel