Haberler

Adana'da Oto Tamirhanesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'da Oto Tamirhanesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir oto tamirhanesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 24 yaşındaki B.Ü. tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki oto tamirhanesinde 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki tamirhaneye operasyon düzenledi.

İş yerindeki incelemede buzdolabı, çekyat ve çantalara gizlenmiş 1 kilo 580 gram esrar, 619 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Ü. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adreste yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.