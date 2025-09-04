Haberler

Adana'da Oto Tamirci Dükkanında Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir operasyonda oto tamirci dükkanında 619,40 gram kokain ve 1 kilo 580 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ü., uyuşturucuların kendisine ait olmadığını iddia etti ancak tutuklandı.

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği oto tamirci dükkanındaki çekyatın altına gizlenmiş poşet, kutu ve okul çantasında 619,40 gram kokain, 1 kilo 580 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınıp, "Uyuşturucular bana ait değil, bir arkadaşımın. Saflığımı kullanıp, iyi niyetimi suistimal etti" diyen B.Ü. (24) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir oto tamirci dükkanında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada çekyatın altındaki poşet, kutu ve okul çantasına gizlenmiş 619,40 gram kokain, 1 kilo 580 gram skunk ile 3 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda oto tamircide çalışan B.Ü. gözaltına alındı. Emniyete götürülen B.Ü., ifadesinde, "Uyuşturucular bana ait değil, bir arkadaşımın. Saflığımı kullanıp, iyi niyetimi suistimal etti" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

