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Adana'da Oto Lastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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Adana'da oto lastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangın, elektrik kesintisi sonrası tesisin trafosunda çıktı ve büyük çaplı hasara yol açtı. Yaralanan olmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'da oto lastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki oto lastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. İddiaya göre, bölgede elektriklerin kesilip geri gelmesiyle tesisin trafosu alev aldı. Alevlerin, iş yerini hızla sarması üzerine tesis çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Depodaki lastikler ve üretim tesisini saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Büyük çaplı hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.

Ekiplerin tesisteki soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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