Haberler

Adana'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, hakimlikçe tutuklandı. Saldırıda iş yeri ve bazı araçlar hasar gördü. Zanlılar, operasyonla yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Develi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde motosikletli 2 şüpheli, R.G'ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı.

Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu, kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil de refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların M.A.K. (33) ve C.C. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste otomatik silah, tabanca, 3 şarjör, 57 fişek ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 19 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kurşunlanan iş yerindeki 4 kişinin yere yatması ve saldırganların motosikletle uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı

Trump'tan tüm dünyanın merak ettiği soruya net yanıt
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.