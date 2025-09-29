Haberler

Adana'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: İki Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli iki zanlı, R.G.'ye ait oto galeriye silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinde ve park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, zanlılar yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Develi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde motosikletli 2 şüpheli, R.G.'ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı.

Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu, kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil de refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların M.A.K. ve C.C. olduğunu belirledi.

Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, saldırıda kullanılan silah da bulundu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kurşunlanan iş yerindeki 4 kişinin yere yatması ve saldırganların motosikletle uzaklaşması yer aldı.

