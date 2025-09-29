Haberler

Adana'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Adana'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı
Kozan ilçesinde motosikletli iki şüpheli, bir oto galeriyi silahlı saldırıya maruz bıraktı. Olayda iş yeri sahibi ve arkadaşları büyük panik yaşadı, güvenlik kamerası görüntüleri saldırının dehşetini ortaya koydu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Saldırı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, bir oto galerinin önüne yaklaşarak tabancayla ateş açıp kaçtı. Bu sırada içeride bulunan iş yeri sahibi R.G. ile 3 arkadaşı, panikle yere yattı. Şüphelilerin saldırısı ve iş yerindekilerin yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Silahtan çıkan mermiler, iş yerine ve önündeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
