Adana'da otluk alanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Haberler

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Adana'da otluk alanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Adana'da otluk alanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Adana'da hırsızlık şüphelisi otluk alanda saklanırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Adana'da hırsızlık şüphelisi otluk alanda saklanırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir sitede oturan vatandaşlar, duydukları ses üzerine çevreyi kontrol ettiklerinde iki kişinin bahçe duvarından atladığını fark etti.

Yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisinden de yardım isteyen vatandaşlar, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin eşkalini tespit etti.

Çevrede araştırma yapan mahalle sakinleri, bir hırsızlık şüphelisini otluk alanda saklanırken yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sitenin güvenlik görevlisi Ahmet Özdaş, gazetecilere, söz konusu şüphelileri yaklaşık 5 gündür mahallede gördüğünü anlattı.

Vatandaşlarla arama yaptıklarını belirten Özdaş, "Birlikte ağaçlara, dere yatağına kadar her tarafa baktık. Otların arasında saklanırken birini yakaladık, diğeri ise kaçtı." dedi.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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