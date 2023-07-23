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Adana'da otluk alanda çıkan yangın bahçelere sıçramadan söndürüldü

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yol kavşağında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bahçelere sıçramadan söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yol kavşağında otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Bölgedeki bahçelere sıçramadan yangın söndürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kozan Adana Güncel Haberler

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