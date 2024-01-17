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Adana'da Ortaokul Öğrencileri TEKNOFEST İçin Koreografi Yaptı

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Adana'da ortaokul öğrencileri, düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi hazırladı. Öğrenciler, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturarak festival için heyecanlarını gösterdi.

Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerince, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek festival için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.

Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde "TEKNOFEST Adana" yazdı.

Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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