Adana'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.