Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
AA - Fatih Azgın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100 Yıl Ormanı'nda yürüyen vatandaşlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.
Aziz Tatlı'ya (60) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.
AA / Fatih Azgın - Güncel