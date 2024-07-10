Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.