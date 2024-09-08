Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürülüyor
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.