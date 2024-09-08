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Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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