Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Bucak Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaisalı'nın Bucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen orman ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ormanlık alanda soğutma çalışması yapılıyor. - ADANA