Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 163 personel, 2 helikopter, 2 söndürme uçağı ve 49 araç yönlendirildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.