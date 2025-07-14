Adana'da Ormanlık Alana Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Feke Mansurlu kara yolu Tordere mevkisinde, iddiaya göre Ertan Ç. yönetimindeki 01 ANM 781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
CANKUR ekipleri, yaptığı çalışmayla otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel