Adana'da Ormanlık Alana Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Feke Mansurlu kara yolu Tordere mevkisinde, iddiaya göre Ertan Ç. yönetimindeki 01 ANM 781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekipleri, yaptığı çalışmayla otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluktaki yarık korkuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.