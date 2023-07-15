Adana'da Orman Yangınlarını Çıkaran Örgüt Üyeleri Tutuklandı

Adana'da çıkan orman yangınlarını çıkaran ve eylemleri finanse eden 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgütün üyelerinden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da farklı noktalarda orman yangını çıkarıp, eylemleri finanse ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgütün üyesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılında kentte çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' örgütü üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.