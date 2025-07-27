Adana'da Orman Yangınları Nedeniyle 3 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangınlara neden oldukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel