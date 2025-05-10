Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Pozantı ve Çukurova ilçelerinde çıkan orman yangınları, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınların nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
ADANA'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangınlar, akşam saatlerinde Pozantı ilçesine bağlı Çamalan mevkisinde ve Çukurova ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangınlar, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel