Adana'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheliler Yakalandı

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Adana'da orman yangını çıkardıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, o anlar İHA kameralarıyla görüntülendi. Şüphelilerin ateşi yakıp kaçtıkları anlar kaydedildi.

1) ADANA'DA ORMAN YANGINI ÇIKARAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

ADANA'da 3 farklı ilçede orman yangın çıkardığı belirlenip tutuklanan 3 şüphelinin kaçıp, jandarma ekipleri tarafından yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Aladağ ilçesi Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesi Henüzçakırı ile Sarıçam ilçesi Yarımca mahallelerinde önceki hafta çıkan orman yangınları, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarla ilgili soruşturmada, ormandaki ağaçları tutuşturduğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, yangını çıkardıktan sonra yakalandığı anlara ilişkin İnsansız Hava Aracı (İHA) kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin önce ateşi yakıp, sonra bir kamyonete binerek kaçtığı, Orman Bölge Müdürlüğü'nün haber vermesi üzerine İHA'nın aracı takibe aldığı anlar yer aldı. Takibin ardından harekete geçen jandarma ekiplerinin, aracın önünü kesip şüphelileri yakaladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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