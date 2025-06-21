Adana'da Orman Yangınına Sebep Olan 6 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangını nedeniyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bir şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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