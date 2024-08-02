Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Kırıma Uğradı

(ANKARA) - Adana'nın Kozan İlçesinde orman yangınına müdahale eden kiralık helikopter, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralandı.

Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Kozan İlçesinde orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten kiralık helikopterin 16.20 sularında Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yarandı.

OGM'nin resmi X hesabından kırıma ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Adana'nın Kozan İlçesinde 15.45'de başlayan orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kiralık olarak kullanılan Mi-8 tipindeki helikopter, 16.20 sularında Göksu Çayı üzerinde bulunan Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur. Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."