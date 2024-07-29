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Adana'da Orman Yangınına Karadan ve Havadan Müdahale

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda alevlere müdahale sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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